Пилот посадил легкомоторный самолет на оживленное шоссе

Приехавшие на место спасатели и полицейские перекрыли движение в обе стороны на час, пока самолет не был убран с дороги. Офицеры сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Среди тех, кто стал свидетелем аварийной посадки, был Ли Транск, который в этот момент ехал по своим делам.