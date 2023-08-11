На отремонтированной дороге крышка люка вылетела из-под колес "Газели"

В Дзержинске Нижегородской области люк на проезжей части вылетел из-под колес проезжавшей «Газели» и укатился в сторону местного автосервиса, сообщает Telegram-канал Ni Mash и публикует видеозапись инцидента.

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Авария произошла на улице Ленина, дорожное покрытие на которой недавно было отремонтировано. На кадрах видно, что по улице со свежеуложенным асфальтом движется плотный поток автомобилей. В момент, когда по люку проезжал фургон «Газель», конструкцию вырвало из асфальта.