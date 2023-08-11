Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

Девять человек пострадали в аварии с экскурсионным внедорожником в Сочи. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в ДТП попал автомобиль «УАЗ». На нем водитель осуществлял туристические перевозки в Лазаревском районе курорта в селе Солохаул. По предварительной версии, владелец джипа не справился с управлением и врезался в скалу.
В числе пострадавших оказался ребенок, а также беременная женщина. Проводится проверка, чтобы установить детали произошедшего.
Ранее в июле семь туристов получили травмы во время столкновения микроавтобуса с грузовиком на Алтае. В общей сложности в авто находились 20 человек, в том числе двое детей.
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