Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником в Сочи

Девять человек пострадали в аварии с экскурсионным внедорожником в Сочи. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в ДТП попал автомобиль «УАЗ». На нем водитель осуществлял туристические перевозки в Лазаревском районе курорта в селе Солохаул. По предварительной версии, владелец джипа не справился с управлением и врезался в скалу.

В числе пострадавших оказался ребенок, а также беременная женщина. Проводится проверка, чтобы установить детали произошедшего.