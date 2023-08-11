$97.28-0.12107.16+0.27

В Индии в результате ДТП погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в индийском штате Гуджарат. Еще 13 человек пострадали, сообщил телеканал NDTV.

В Индии в результате ДТП погибли 10 человек
© globallookpress.com

По его информации, авария произошла на трассе Раджкот - Ахмедабад в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Фургон, в котором находились 23 человека, потерял управление после прокола шины и врезался в припаркованный грузовик. Транспортное средство не предназначалось для перевозки людей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.