В Сочи туристический "УАЗ" с девятью пассажирами врезался в скалу
В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического автомобиля "УАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, в селе Солохаул водитель внедорожника перевозил туристов, на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в скалу.
В результате аварии пострадали девять человек, среди которых два ребенка пяти и 13 лет и беременная женщина.
В связи с ЧП организована проверка в районной прокуратуре. Там добавили, что ДТП произошло около 16:00. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к месту направлена опергруппа, привлечены 24 человека и девять единиц техники.
Позднее в Telegram-канале регионального МВД сообщили, что полиция не нашла нарушений при перевозке туристов на джипе.
"Полицейскими установлено, что местный житель 1984 года рождения перевозил пассажиров в оборудованном автомобиле и имел необходимые разрешительные документы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Сотрудниками краевого СК также проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также соблюдались ли требования безопасности при перевозке людей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителем следственного управления Кубани Андреем Масловым.