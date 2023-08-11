В Сочи туристический "УАЗ" с девятью пассажирами врезался в скалу

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием туристического автомобиля "УАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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По предварительным данным, в селе Солохаул водитель внедорожника перевозил туристов, на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в скалу.

В результате аварии пострадали девять человек, среди которых два ребенка пяти и 13 лет и беременная женщина.

В связи с ЧП организована проверка в районной прокуратуре. Там добавили, что ДТП произошло около 16:00. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к месту направлена опергруппа, привлечены 24 человека и девять единиц техники.

Позднее в Telegram-канале регионального МВД сообщили, что полиция не нашла нарушений при перевозке туристов на джипе.

"Полицейскими установлено, что местный житель 1984 года рождения перевозил пассажиров в оборудованном автомобиле и имел необходимые разрешительные документы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.