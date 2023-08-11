Водитель в Брянской области погиб в ДТП из-за остановки сердца

ДТП с участием КРАЗа произошло на трассе Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, водитель погиб. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области.

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По предварительным данным, 53-летний водитель двигался по направлению из Орла в Брянск. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел в кювет, где его автомобиль опрокинулся. Причиной ДТП могла стать остановка сердца в момент движения.

— По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии, — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.