Машина врезалась в столб на западе Москвы, два человека погибли

На Кутузовском проспекте на западе Москвы машина врезалась в столб, водитель и пассажир погибли.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«Водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения», — заявили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее женщина-водитель погибла в результате ДТП в Челябинской области.