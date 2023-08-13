Машина врезалась в столб на западе Москвы, два человека погибли
На Кутузовском проспекте на западе Москвы машина врезалась в столб, водитель и пассажир погибли.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
«Водитель автомашины не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения», — заявили в ведомстве.
На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.
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