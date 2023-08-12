Трассу Мелитополь — Бердянск перекрыли из-за ДТП

Движение по трассе Мелитополь - Бердянск перекрыто из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Участок сухопутного коридора на трассе Мелитополь - Бердянск временно перекрыт" - написал он.

Ранее экстренные службы сообщили ТАСС, что в результате ДТП с участием двух грузовиков на трассе произошел пожар.