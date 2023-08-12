Трассу Мелитополь — Бердянск перекрыли из-за ДТП

Движение по трассе Мелитополь - Бердянск перекрыто из-за ДТП с двумя грузовиками. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Участок сухопутного коридора на трассе Мелитополь - Бердянск временно перекрыт" - написал он.
Ранее экстренные службы сообщили ТАСС, что в результате ДТП с участием двух грузовиков на трассе произошел пожар.
Как сообщил Рогов в беседе с ТАСС, это ключевая дорога, которая связывает регион с Крымом. Он уточнил, что власти подготовили два резервных варианта объезда. Время в пути увеличится на 35-40 минут.