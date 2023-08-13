Момент смертельной аварии на Кутузовском проспекте попал на видео

Момент смертельной аварии с участием иномарки на Кутузовском проспекте попал на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале столичного дептранса. ДТП произошло в ночь на 13 августа на западе столицы, в результате погибли два человека.

На кадрах показано, как автомобиль BMW, едущий на высокой скорости, теряет управление и въезжает в столб электроосвещения. После этого на месте аварии происходит вспышка огня.

По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал «112», находившимся в пострадавшем авто людям пытались оказать помощь, но из-за пожара это было сделать практически невозможно.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в столб на Кутузовском проспекте Москвы в районе дома № 27, после чего загорелся. В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир пострадавшей машины.