В Москве автомобиль BMW, едущий на высокой скорости, потерял управление и врезался в столб. Погибли два человека. Видео опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте, в ночь на воскресенье, 13 августа.

На кадрах ролика машина несется на огромной скорости, вылетает на обочину, затем врезается в столб. Сразу же после столкновения на месте ДТП вспыхивает огонь.

Водитель иномарки и его пассажир погибли.

Очевидцы отметили, что пешеходы пытались оказать помощь людям, находившимся в машине, но из-за сильного пожара сделать это им не удалось.

Ранее сообщалось, что в Сочи старший инспектор ДПС разбился на мотоцикле. 38-летний мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в дерево.