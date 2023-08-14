Стали известны регионы с минимальным количеством ДТП с пострадавшими

Меньше всего ДТП за первое полугодие 2023 года произошло в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно ему, самая высокая аварийность с пострадавшими зафиксирована в Туве, Омской области и Калмыкии.

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Агентство отмечает, что с января по июнь в России зарегистрировали 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших в ДТП увеличилось по сравнению с первым полугодием 2022 года на 4,5%, а число раненых на — 4,9%.

В целом по стране на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 96,9 ДТП с пострадавшими. Это больше, чем в первой половине прошлого года — тогда показатель составил 92,6. Лучше общероссийского уровня ситуация оказалась в 34 регионах.

Рейтинг возглавила Чеченская Республика, где на 100 тысяч единиц автотранспорта пришлось 13,8 ДТП с пострадавшими. На втором и третьем местах в рейтинге расположились Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. У худшего в рейтинге региона — Тувы — показатель составил 315,6. Это более чем в втрое выше общероссийского уровня и в полтора раза больше, чем у занявшей предпоследнее место Омской области.