Зампред администрации Пермского края устроил ДТП с пострадавшими

Зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Сам чиновник при этом никаких травм не получил.

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По данным канала, авария произошла утром 13 августа на трассе Полазна — Чусовой. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился Александр Борисов, врезался в ехавший впереди седан Daewoo Nexia. В результате водитель и трое пассажиров Daewoo получили различные переломы и ушибы. Чиновник травмы не получил.