В лобовом ДТП под Волгоградом погибли 33-летний отец и 9-месячный сын

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП в Светлоярском районе, в результате которого погиб малолетний ребенок.

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Как сообщили в волгоградской прокуратуре, накануне днем на 1032-м км трассы Р-22 «Каспий» 33-летний водитель машины ВАЗ-21124 из Республики Дагестан двигался со стороны Волгограда в сторону Астрахани. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Аутлендер».

В результате аварии водитель ВАЗа и его 9-месячный сын погибли, а 33-летнюю жену и 4-летнюю дочь доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

прокуратура Волгоградской области