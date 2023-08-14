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Гражданин России погиб в результате крупного ДТП в Армении

Среди одиннадцати погибших в результате ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданин России, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.

Гражданин России погиб в результате крупного ДТП в Армении
© РИА Новости

На трассе Ереван — Гюмри ранее столкнулись автобус и грузовик.

«Один из погибших пассажиров — гражданин России, этнический армянин», — цитирует Мурадяна Sputnik Армения.

По его словам, всего в автобусе ехали 17 человек.

Ранее сообщалось, что одиннадцать человек погибли в результате аварии на трассе Ереван — Гюмри, ещё семеро пострадавших отправлены в больницу.