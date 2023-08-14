Гражданин России погиб в результате крупного ДТП в Армении
Среди одиннадцати погибших в результате ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданин России, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.
На трассе Ереван — Гюмри ранее столкнулись автобус и грузовик.
«Один из погибших пассажиров — гражданин России, этнический армянин», — цитирует Мурадяна Sputnik Армения.
По его словам, всего в автобусе ехали 17 человек.
Ранее сообщалось, что одиннадцать человек погибли в результате аварии на трассе Ереван — Гюмри, ещё семеро пострадавших отправлены в больницу.