Гражданин России погиб в результате крупного ДТП в Армении

Среди одиннадцати погибших в результате ДТП в Армении на автотрассе Ереван - Гюмри был гражданин России, сообщил губернатор Ширакской области Мушег Мурадян.

На трассе Ереван — Гюмри ранее столкнулись автобус и грузовик.

«Один из погибших пассажиров — гражданин России, этнический армянин», — цитирует Мурадяна Sputnik Армения.

По его словам, всего в автобусе ехали 17 человек.