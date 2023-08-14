В Краснодаре младенец и его няня пострадали в результате наезда электросамоката

"На улице Красной города Краснодара мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, управляя электрическим самокатом, совершил наезд на женщину, у которой на руках находился ребенок 2022 года рождения, в результате чего последний получил повреждения в виде закрытого перелома средней трети правой ключицы, ушиба правой кисти, а его няня - повреждения головы", - говорится в сообщении с уточнением, что прокуратурой края по факту инцидента организована проверка.