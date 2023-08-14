Гражданин России погиб в результате крупного ДТП в Армении

В Армении на автотрассе Ереван - Гюмри произошло крупное ДТП. Одним из 11 погибших оказался гражданин России армянского происхождения, рассказал губернатор Ширакской области Мушег Мурадян. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 августа. На 90-м километре трассы столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.

Погибли 11 человек. Кроме того, шесть пассажиров маршрутки были госпитализированы в медицинские учреждения Еревана и Гюмри.

«Один из погибших пассажиров - гражданин РФ, этнический армянин», - пояснил Мурадян.