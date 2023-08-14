Гражданин России погиб в результате крупного ДТП в Армении

Россиянин погиб в крупном ДТП на трассе Ереван - Гюмри
В Армении на автотрассе Ереван - Гюмри произошло крупное ДТП. Одним из 11 погибших оказался гражданин России армянского происхождения, рассказал губернатор Ширакской области Мушег Мурадян. Об этом пишет РИА «Новости».
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 августа. На 90-м километре трассы столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.
Погибли 11 человек. Кроме того, шесть пассажиров маршрутки были госпитализированы в медицинские учреждения Еревана и Гюмри.
«Один из погибших пассажиров - гражданин РФ, этнический армянин», - пояснил Мурадян.
Глава региона уточнил, что четверо пострадавших были выписаны, а двое по-прежнему находятся в клиниках. Состояние одного из них крайне тяжелое, второго - тяжелое, добавил губернатор.
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