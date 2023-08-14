Два человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Дербентском районе Дагестана, сообщает МВД республики.

«Два человека погибли, четверо пострадали в автоаварии в Дербентском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, а затем с Lada Vesta.

Погибли водители Ford и Mercedes.