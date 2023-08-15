В Приморье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали пять человек

"В 07 часов утра (00:00 мск) 15 августа 2023 водитель автобуса, осуществляющий перевозку работников одного из предприятий, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В момент ДТП в автобусе находились водитель и 37 пассажира. По предварительной информации медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам", - говорится в сообщении.