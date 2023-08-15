Водитель устроил стрельбу из-за неудачного обгона

В Ростовской области водитель прострелил плечо строителю за то, что тот не дал себя обогнать на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

46-летний строитель Евгений возвращался с работы. Двигающийся сзади лихач Роман решил поиграть в «шашечки» на дороге, но ростовчанин не пустил его на обгон, после чего автомобилист подъехал к машине Евгения и обругал его.