Mash: в Ростовской области водитель устроил стрельбу из-за неудачного обгона
В Ростовской области водитель прострелил плечо строителю за то, что тот не дал себя обогнать на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
46-летний строитель Евгений возвращался с работы. Двигающийся сзади лихач Роман решил поиграть в «шашечки» на дороге, но ростовчанин не пустил его на обгон, после чего автомобилист подъехал к машине Евгения и обругал его.
Евгений припарковал машину и ушел в магазин, а по возвращении на него накинулся лихач с травматическим пистолетом. Мужчина попытался убежать, но Роман выстрелил в него и попал в плечо. Стрелок попытался скрыться с места происшествия, однако пострадавший смог его остановить. Полицейские задержали Романа, медики госпитализировали Евгения с внутренним разрывом тканей плеча.
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