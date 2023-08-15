Пьяная школьница прокатила на мотоцикле приятеля, который ехал стоя

В городе Черемхово сотрудники ГИБДД задержали нетрезвую 16-летнюю девушку, которая управляла мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники ДПС дежурили на улице Щорса, когда мимо проехал мотоцикл без госномера. За рулем находился водитель-подросток, на заднем сиденье стоя ехал пассажир, причем оба были без мотошлемов. Когда полицейские остановили мотоцикл, пассажир скрылся в лесополосе.

Управляла мотоциклом 16-летняя учащаяся одной из школ города, у девушки отсутствовали водительские права и имелись признаки опьянения. В присутствии матери несовершеннолетней полицейские провели освидетельствование, прибор показал в выдыхаемом воздухе наличие алкоголя.