Полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который сбил на пешеходном переходе ребенка и уехал. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

«По данным следствия, вечером 7 августа 2023 года фигурант, двигаясь на автомобиле на одной из улиц в городе Карасуке на пешеходном переходе сбил шестилетнюю девочку. Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенок был доставлен в ближайшую больницу. О его состоянии не сообщается. Водитель автомобиля был объявлен в розыск и спустя некоторое время задержан. Он является сотрудником полиции МО МВД «Карасукский». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за оставление человека в опасности.