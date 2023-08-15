Девочка-подросток едва не погибла под колесами электросамоката в Москве

Врачи около двух месяцев боролись за жизнь 16-летней девочки, которую сбил водитель электросамоката в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, после происшествия школьница находилась в отделении нейрохирургии с переломом лобной кости и ушибом головного мозга. Зачинщик аварии был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

По данным Baza, 16-летняя девочка попала под колеса электросамоката в июне 2023 года в столичном районе Южное Бутово. Она гуляла по пешеходной дорожке, в какой-то момент в нее на полной скорости влетел водитель электросамоката. Ее отвезли в Морозовскую детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, гематомой лобной области и переломом лобной теменной кости. Спустя некоторое время полицейские нашли водителя электросамоката, им оказался местный житель. Ему может грозить до двух лет лишения свободы по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.