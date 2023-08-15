В Домодедово на трассе М4 произошло крупное ДТП

В Домодедово на трассе М4 из-за крупного ДТП образовалась пробка
В Подмосковье очевидцы делятся информацией о крупном ДТП на трассе М4. Об этом сообщает MSK1.RU.
Инцидент произошел в Домодедово. На пересечении ЦКАД и М4 столкнулись несколько машин. На фотографиях очевидцев с места событий заметно, как крупные автомобили остановились на части дороги. На асфальте лежат выбитые стекла и некоторые элементы машин.
«Сильная авария. Дорога перекрыта. Осталась маленькая лазейка», — поделился один из водителей.
Из-за аварии образовалась большая пробка. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Причина ДТП также не уточняется.
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