Шесть коз атаковали автомобиль в Москве

В московском районе Южное Бутово козы запрыгнули на желтый Daewoo Lanos. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».

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Судя по видео, шесть коз поочередно запрыгивали на автомобиль, чтобы дотянуться до листьев деревьев. При этом на машине остались царапины и вмятины.