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Очевидцы сняли на видео коз, атаковавших автомобиль в Москве

В московском районе Южное Бутово козы запрыгнули на желтый Daewoo Lanos. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».

Шесть коз атаковали автомобиль в Москве
© Газета.Ru

Судя по видео, шесть коз поочередно запрыгивали на автомобиль, чтобы дотянуться до листьев деревьев. При этом на машине остались царапины и вмятины.

Летом 2022 года жители Южного Бутово собирались писать коллективную жалобу на владельца коз. Животные гуляют сами по себе по улицам и портят автомобили.

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