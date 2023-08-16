Шесть коз атаковали автомобиль в Москве

Очевидцы сняли на видео коз, атаковавших автомобиль в Москве
В московском районе Южное Бутово козы запрыгнули на желтый Daewoo Lanos. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва».
Судя по видео, шесть коз поочередно запрыгивали на автомобиль, чтобы дотянуться до листьев деревьев. При этом на машине остались царапины и вмятины.
Летом 2022 года жители Южного Бутово собирались писать коллективную жалобу на владельца коз. Животные гуляют сами по себе по улицам и портят автомобили.
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