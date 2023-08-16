"Умные" камеры вызвали оперативные службы на место ДТП на МКАД

Как сообщает Telegram-канал дептранса Москвы, ДТП произошло на МКАД: мотоцикл и его пассажир вылетели под колеса машин. "Умная" система сразу вызвала оперативные службы, к пострадавшему приехали менее чем через 10 минут.

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Авто перестраивалось на 21 км МКАД с первой во вторую полосу движения и столкнулось с мотоциклистом, который шел на обгон. Мотоцикл неконтролируемо поехал вперед в центр магистрали, а водитель и пассажир упали на дорогу. Камеры немедленно направили сигнал диспетчеру, после чего приехали Дорожный патруль ЦОДД и оперативные службы. Пассажира увезли в больницу.