"Умные" камеры вызвали оперативные службы на место ДТП на МКАД

Видеокамеры вызвали оперативные службы на место столкновения мотоциклиста с авто
Как сообщает Telegram-канал дептранса Москвы, ДТП произошло на МКАД: мотоцикл и его пассажир вылетели под колеса машин. "Умная" система сразу вызвала оперативные службы, к пострадавшему приехали менее чем через 10 минут.
Авто перестраивалось на 21 км МКАД с первой во вторую полосу движения и столкнулось с мотоциклистом, который шел на обгон. Мотоцикл неконтролируемо поехал вперед в центр магистрали, а водитель и пассажир упали на дорогу. Камеры немедленно направили сигнал диспетчеру, после чего приехали Дорожный патруль ЦОДД и оперативные службы. Пассажира увезли в больницу.
Дептранс обратился к мотоциклистам с просьбой при поездках на мотоцикле, мопеде или любом СИМ надевать полную экипировку, а к водителям авто - быть внимательнее при перестроениях и смотреть в зеркала.