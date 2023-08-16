Россиянин на лошади устроил ДТП

В городе Калаче Воронежской области мужчина на лошади устроил ДТП и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

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На представленном ролике видно, как наездник лихо движется вдоль дороги. Затем перед россиянином возникает препятствие в виде легковушки.

В региональном управлении МВД позже отметили, что из людей никто не пострадал. Животное тоже травм не получило.