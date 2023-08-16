В Воронеже столкнулись семь автомобилей

Семь машин столкнулись в среду на Московском проспекте в Воронеже, в результате травмы получила 30-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России .

"В областном центре сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения семи автомобилей. <…> По предварительным сведениям, в результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Niva , 30-летняя женщина, получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Nissan Note при перестроении столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После этого Nissan, опрокинувшись на бок, столкнулся с Chevrolet Niva, тот врезался в Ford Focus и Toyota RAV4. Автомобиль Toyota Camry от столкновения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Lada Largus и Hyundai.