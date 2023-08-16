Новый владелец не справился с суперкаром Льюиса Хэмилтона

Редчайший суперкар Pagani Zonda 760 LH попал в аварию. В ДТП в Уэльсе пострадал один из пяти существующих Zonda 760, который ранее принадлежал пилоту «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, на что указывает приставка LH к названию автомобиля. Эта авария стала для суперкара второй по счету: первый раз повреждения оказались несерьезными, а вот после недавнего ДТП, которое произошло в туннеле Пенманбах, расположенном в Конуи, Уэльс, Зонде потребуется основательный ремонт.

© Ethan Gale

Снимки с места происшествия опубликовал в соцсетях фотограф Итан Гейл. Как пишут местные СМИ, неназванный водитель разогнался в тоннеле и не справился с управлением, в результате чего Zonda оказалась повреждена с трех сторон. У автомобиля заметны следы от стены по бокам, разбито лобовое стекло и фары, а также, судя по положению заднего правого колеса, сломана ось. Водитель не пострадал.

Ethan Gale

Ethan Gale

Интересно, что суперкаров серии 760 в мире всего пять. В них использованы наработки по кольцевым Зондам и особый двигатель — «атмосферник» AMG V12 7.3 мощностью 760 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента. Но у «Зонды» Хэмилтона есть ещё одна уникальная деталь: она первой получила механическую коробку передач, причем это было чуть ли не принципиальным условием. С места до ста двухдверка разгоняется примерно за 2,6 секунды. Максималка — 350 километров в час.