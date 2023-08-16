В Тверской области семь человек пострадали во время столкновения трех машин

В Тверской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает управление МВД России по региону.
Инцидент произошел около 12 часов дня в районе села Коломно. На трассе М-10 столкнулись два легковых автомобиля и одна грузовая машина. По предварительным данным, пострадали семь человек. Все они были госпитализированы.
На фотографиях с места происшествия заметно, как два средства передвижения сошли с дороги и попали в лесополосу. У одного из участников полностью разрушена часть автомобиля. На грузовой машине какие-либо повреждения не заметны.
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