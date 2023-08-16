Кабриолет врезался в дерево на юго-востоке Москвы
Ford Mustang врезался в дерево на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 16 августа.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома №1 на Подольской улице. В результате ДТП пострадал один человек.
Telegram-канал Shot уточнил, что водитель кабриолета скрылся с места аварии, оставив свою спутницу в салоне. Находящуюся в создании девушку госпитализировали.
Другое ДТП произошло на улице Авиаконструктора Микояна. Женщина за рулем иномарки не затормозила перед пешеходным переходом и сбила мужчину на самокате. Авария попала на видео. Пострадавшего госпитализировали.