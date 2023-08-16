Кабриолет врезался в дерево на юго-востоке Москвы

Ford Mustang врезался в дерево на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 16 августа.

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По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома №1 на Подольской улице. В результате ДТП пострадал один человек.

Telegram-канал Shot уточнил, что водитель кабриолета скрылся с места аварии, оставив свою спутницу в салоне. Находящуюся в создании девушку госпитализировали.