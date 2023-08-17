В Сочи скорая с тяжелобольным пациентом сбила пешехода и опрокинулась в кювет. Один человек пострадал.

Как сообщили в пресс-службе городского УВД, бригада скорой везла в больницу человека с тяжёлой травмой. Во время поездки в поселке Вардане Лазаревского района Сочи, женщина, игнорируя сигналы светофора, стала переходить дорогу. Водитель скорой, увидев ее, пытаясь избежать столкновения вывернул руль, однако потерял управление, в результате автомобиль опрокинулся в кювет.

"Женщина-пешеход с травмами была доставлена в больницу. Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП", - пояснили в полиции.