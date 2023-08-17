Автомобиль российского баскетболиста врезался в дерево в Москве

Автомобиль Mustang GT, владельцем которого является игрок любительской баскетбольной команды «Бизоны» Борис Спрыгин, врезался в дерево в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Подольской улице. Автомобиль врезался в дерево в результате дрифта. Отмечается, что водитель скрылся с места аварии. На пассажирском сидении осталась его спутница, которая, по сведениями очевидцев, плохо формулировала свои мысли, она была госпитализирована.