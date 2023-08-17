Автомобиль российского баскетболиста врезался в дерево в Москве
Автомобиль Mustang GT, владельцем которого является игрок любительской баскетбольной команды «Бизоны» Борис Спрыгин, врезался в дерево в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на Подольской улице. Автомобиль врезался в дерево в результате дрифта. Отмечается, что водитель скрылся с места аварии. На пассажирском сидении осталась его спутница, которая, по сведениями очевидцев, плохо формулировала свои мысли, она была госпитализирована.
После происшествия водитель некоторое время постоял у автомобиля. Он спросил у девушки, собирается ли она пойти домой пешком. Не получив ответа, мужчина решил уйти. Полицейским предстоит узнать, был ли за рулем хозяин машины, но очевидцы сообщили, что мужчина сильно похож на Спрыгина.
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