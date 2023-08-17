Скорая помощь в Сочи сбила пешехода и опрокинулась в кювет

В Сочи автомобиль скорой помощи, перевозивший травмированного пациента, сбил пешехода, после чего потерял управление и опрокинулся в кювет. Дорожный инцидент произошел на улице Главной перед поселком Вардане Лазаревского района. Скорая помощь сбила женщину, которая перед автомобилем перебегала дорогу.

Бригада медиков везла в городскую больницу № 4 тяжелого пациента с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом основания черепа. Перед поселком Вардане на дорогу наперерез автомобилю выскочила 65-летняя женщина, которая пыталась перебежать через трассу, игнорируя световые и звуковые сигналы. Водитель скорой помощи пытался избежать наезда на пешехода, но не смог, при этом во время маневра не справился с управлением и перевернул машину в кювет. Об этом 16 августа сообщает УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.