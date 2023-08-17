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В Ленобласти покатушки подростков обернулись госпитализацией семерых человек

В Ленинградской области недалеко от Киришей произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти после ДТП госпитализированы семь человек
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По информации издания, авария с участием «Лады и «Хонды» произошла на трассе между Чудово и Лодейным Полем накануне. 18-летний водитель отечественного авто, решивший прокатить подростков, оказался в больнице с переломами, а его 16-летняя знакомая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое молодых людей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Находящимся в иномарке повезло больше, — все они, включая 3-летнего мальчика и 41-летнюю женщину, находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.

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