В Ленобласти после ДТП госпитализированы семь человек

В Ленинградской области недалеко от Киришей произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации издания, авария с участием «Лады и «Хонды» произошла на трассе между Чудово и Лодейным Полем накануне. 18-летний водитель отечественного авто, решивший прокатить подростков, оказался в больнице с переломами, а его 16-летняя знакомая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое молодых людей находятся в состоянии средней степени тяжести.