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В Москве задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford врезался в дерево

Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы накануне вечером. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным издания, в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.

Полиция задержала владельца Ford Mustang, устроившего ДТП в Москве
© РИА Новости

Инцидент произошел на Подольской улице. Автомобиль врезался в дерево в результате дрифта. Водитель скрылся с места аварии. На пассажирском сиденье осталась его 43-летняя спутница, которая, по сведениями очевидцев, плохо формулировала свои мысли, она была госпитализирована.

После происшествия водитель некоторое время постоял у автомобиля. Он спросил у девушки, собирается ли она пойти домой пешком. Не получив ответа, мужчина покинул место ДТП.

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