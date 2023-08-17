Полиция задержала владельца Ford Mustang, устроившего ДТП в Москве

Задержан баскетболист Борис Спрыгин, который на Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы накануне вечером. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным издания, в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.

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Инцидент произошел на Подольской улице. Автомобиль врезался в дерево в результате дрифта. Водитель скрылся с места аварии. На пассажирском сиденье осталась его 43-летняя спутница, которая, по сведениями очевидцев, плохо формулировала свои мысли, она была госпитализирована.