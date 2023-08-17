Восемь россиян пострадали в ДТП из-за пьяного 18-летнего водителя

18-летний водитель «Жигулей», находясь в нетрезвом состоянии, устроил ДТП в Ленобласти, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом информирует в Telegram-канале ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

© Telegram-канале ГУМВД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла днем ранее, однако информация об этом появилась только сегодня.

Пресс-служба ведомства сообщила, что инцидент произошел на 232-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово. Молодой человек не справился с управлением и совершил столкновение с едущим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V, которым управлял 41-летний водитель.

В результате ДТП водителя Honda, его 41-летнюю супругу, 13-летнего сына и еще одну 66-летнюю женщину госпитализировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В больницу также доставили водителя автомобиля «ВАЗ 2110», а также его пассажиров. Уточняется, что состояние 16-летней девушки оценивается как тяжелое, а двоих подростков – как средней степени тяжести.