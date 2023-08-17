Девять авто столкнулись на федеральной дороге «Сибирь» в Иркутской области

В Ангарске водитель грузовика устроил массовое ДТП с девятью автомобилями
В Ангарске произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
Инцидент произошел в районе Еловской горы федеральной автодороги «Сибирь». По предварительной информации, 23-летний водитель грузовика Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения и врезался самосвал Howo, после чего в ДТП попали еще семь автомобилей.
В результате аварии водителя Shaanxi госпитализировали, другим участникам аварии помощь врачей не понадобилась. Одна полоса движения перекрыта, на участке трассы возникла пробка.
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