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В Ангарске водитель грузовика устроил массовое ДТП с девятью автомобилями

В Ангарске произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Девять авто столкнулись на федеральной дороге «Сибирь» в Иркутской области
© Газета.Ru

Инцидент произошел в районе Еловской горы федеральной автодороги «Сибирь». По предварительной информации, 23-летний водитель грузовика Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения и врезался самосвал Howo, после чего в ДТП попали еще семь автомобилей.

В результате аварии водителя Shaanxi госпитализировали, другим участникам аварии помощь врачей не понадобилась. Одна полоса движения перекрыта, на участке трассы возникла пробка.

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