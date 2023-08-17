Девять авто столкнулись на федеральной дороге «Сибирь» в Иркутской области

В Ангарске произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Инцидент произошел в районе Еловской горы федеральной автодороги «Сибирь». По предварительной информации, 23-летний водитель грузовика Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения и врезался самосвал Howo, после чего в ДТП попали еще семь автомобилей.