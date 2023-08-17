Беспилотный автомобиль GM Cruise застрял в свежезалитом бетоне

В Сан-Франциско произошел необычный инцидент с участием беспилотного автомобиля компании Cruise, поддерживаемой General Motors. Автомобиль с искусственным интеллектом внезапно застрял во влажном бетоне, вызвав новые опасения относительно безопасности таких транспортных средств.

Случай произошел вскоре после того, как Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии разрешила Cruise и Waymo расширить свои коммерческие услуги по перевозке пассажиров в Сан-Франциско.

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Местный житель Пол Харви стал свидетелем инцидента и поделился фотографией с изданием San Francisco Gate. Он выразил свое удивление инцидентом:

"Машина думает, что это дорога, но это не так, потому что у нее нет мозга, и она не может понять, что это свежезалитый бетон".

В момент происшествия в автомобиле не было пассажиров.

Сотрудники Cruise быстро прибыли на место и извлекли автомобиль из бетона до его затвердевания. Ответ на вопрос о том, как автомобиль с искусственным интеллектом оказался в такой ситуации, от компании пока не последовало.

Этот случай стал одним из ряда недавних происшествий, вызвавших тревогу в отношении безопасности автономных автомобилей в Сан-Франциско, уточняет Digitaltrends. В другом случае сообщалось о том, что беспилотные автомобили создавали пробки в районе Норт-Бич во время музыкального фестиваля Outside Lands. Они вставали на перекрестках с включенной аварийной сигнализацией. Cruise признала проблему и извинилась за недоразумение.

Автомобили с искусственным интеллектом Waymo также сталкивались с проблемами, в частности, некоторые из них остановились из-за плотного тумана в апреле.

Аарон Пескин, председатель Совета надзора Сан-Франциско, выразил свою обеспокоенность:

"Они развертывают сотни автомобилей на наших улицах. Они должны взять паузу, пока не усовершенствуют эту технологию".