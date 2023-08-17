В Москве автомобиль Росгвардии врезался в столб после столкновения с такси

В Москве Lada Granta Росгвардии врезалась в столб после столкновения с автомобилем такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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Инцидент произошел в районе улицы Королева под эстакадой монорельса. Судя по видео, автомобиль Росгвардии ударился о столб правой стороной. У машины повреждены двери, крыло, порог, порвана правая передняя шина. У такси разбита передняя часть.