В Москве автомобиль Росгвардии врезался в столб после столкновения с такси
В Москве Lada Granta Росгвардии врезалась в столб после столкновения с автомобилем такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Инцидент произошел в районе улицы Королева под эстакадой монорельса. Судя по видео, автомобиль Росгвардии ударился о столб правой стороной. У машины повреждены двери, крыло, порог, порвана правая передняя шина. У такси разбита передняя часть.
О том, ехала ли машина Росгвардии с включенными спецсигналами или нет, неизвестно. О пострадавших тоже не сообщается. На месте ДТП работают медики и спасатели.
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