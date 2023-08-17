Трассу М-4 "Дон" под Ростовом перекрыли из-за смертельного ДТП

В аварии на федеральной трассе "Дон" в Ростовской области погибла женщина, четверо детей в больнице. Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону перекрыто.

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ДТП произошло в 16:45 17 августа, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Минивэн Volkswagen врезался в ехавший впереди грузовой Man. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

В аварии погибла пассажирка Volkswagen 1973 года рождения. Водитель легковушки 1981 года рождения, а также четверо детей в возрасте 10, 15, 16 и 17 лет госпитализированы с травмами.