Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Красноярского края. Об этом сообщает главное управление МВД по региону в Telegram-канале.

ДТП произошло около 8:00 по местному времени (4:00 мск) на дороге Курагино-Черемшанка в Курагинском районе. Пассажирский автобус рейса Жаровск — Курагино следовал из села Черемшанка. В районе села Жаровск водитель допустил съезд в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом.

Пострадали семь пассажиров — все взрослые женщины. Их доставили в медицинское учреждение. Свидетели утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — его освидетельствуют.

Правоохранители оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и выясняют обстоятельства аварии. Известно, что перевозкой людей занимался индивидуальный предприниматель.