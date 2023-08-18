Трое детей и один взрослый погибли в ДТП на автотрассе "Каспий"

В Михайловском районе Волгоградской области трое детей и один взрослый погибли в результате автомобильной аварии на 809-м км автотрассы «Каспий». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России в Telegram-канале.

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По информации ведомства, водитель на автомобиле «Хендэ» ехал в сторону Москвы. При выезде на «встречку» он столкнулся с грузовиком «МАН», после чего совершил столкновение с еще одним грузовиком марки «Вольво». В результате ДТП виновник аварии и его 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры погибли на месте инцидента, еще одну пассажирку авто госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе, по факту автомобильной аварии заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).