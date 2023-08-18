В Адыгее два человека погибли в лобовом ДТП на трассе "Кавказ"

Ночью 18 августа рядом со станицей Кужорской в Адыгее на трассе "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в результате два человека погибли, трое серьезно пострадали.

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ДТП произошло на 87-м километре трассы Р-217 в 10 километрах от Майкопа около трех часов ночи. По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки, житель столицы Адыгеи, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

"В результате аварии различные травмы получил сам водитель из Майкопа, а также трое пассажиров из двух автомобилей: 31-летний житель республиканского центра, 28-летний житель города Москвы и 36-летний житель Краснодара", - отметили в пресс-службе полиции Адыгеи.