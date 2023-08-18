У москвича сгорели 1,7 млн рублей в арендованной Lamborghini

У жителя Москвы сгорели 1,7 миллиона рублей и документы в арендованном им Lamborghini. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

© кадр видео

Телеканал напомнил, что инцидент произошел 5 августа в центре Москвы. При этом проблемы с машиной у мужчины начались еще 4 августа, о чем он сообщал менеджеру компании-арендодателю, но его заверяли в том, что дело в жаре. На следующий день уже другой менеджер приехал на место, поскольку спорткар перестал заводиться, но после дозаправки и попытки завести автомобиль он загорелся.

По словам адвоката москвича Марка Мины, они уже подготовили претензию арендодателю. Мужчина намерен вернуть платеж за аренду в размере 300 тысяч рублей, а также получить выплату за ущерб имуществу, в том числе за сгоревшие личные документы.