В центре Екатеринбурге одновременно произошло два ДТП

В центре Екатеринбурга утром 20 августа одновременно произошло два ДТП. Первая авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина, где столкнулись автобус с легковушкой Lada Kalina, сообщил читатель URA.RU.
«На перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина легковушка Lada врезалась в автобус. Рядом на улице Малышева водитель Hyundai Solaris сбил пьяного мужчину. На обоих местах происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — сообщил читатель URA.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.