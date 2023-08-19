Отец с тремя детьми погиб в страшном ДТП с фурами под Волгоградом

Авария случилась в Михайловском районе.

Региональное ГУ МВД сообщает, что 17 августа в 22.55 на 809 км трассы Р-22 «Каспий» случилась смертельная авария.

44-летний мужчина за рулем «Хендэ» ехал в сторону Москвы со стороны Волгограда. Выехав на встречку, автомобиль врезался в грузовик «МАН», которым управлял 54-летний водитель. Также легковушка врезалась в фуру «Вольво» под управлением 62-летнего мужчины.

Региональная прокуратура сообщает, что водитель «Хендэ» и его сыновья в возрасте 14 и 4 лет, а также 11-летняя дочь скончались. 36-летняя супруга выжила, она находится в реанимации.

Отмечается, что водитель проживал в Санкт-Петербурге.