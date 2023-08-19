Женщина насмерть сбила семилетнюю девочку в российском регионе

В городе Дзержинске Нижегородской области женщина за рулем автомобиля сбила двух маленьких детей. В результате ДТП погибла семилетняя девочка, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

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По информации ведомства, вечером 18 августа на улице Ленина россиянка совершила наезд на мальчика 2017 года рождения и девочку 2016 года рождения. Детей госпитализировали, однако девочку спасти не удалось.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.