В Сочи четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
По дороге на Красную Поляну в Сочи на выезде из тоннеля столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе полиции города-курорта, легковушка при обгоне выехала на встречную полосу.
"В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы", - отметили в пресс-службе сочинской полиции.
Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне своей машины, его с помощью специальной техники пытаются освободить спасатели и медики.
Тем временем, полиция уже начала проверку по факту происшествия, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.