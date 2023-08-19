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В Сочи четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

По дороге на Красную Поляну в Сочи на выезде из тоннеля столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе полиции города-курорта, легковушка при обгоне выехала на встречную полосу.

В Сочи четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
© Российская Газета

"В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы", - отметили в пресс-службе сочинской полиции.

Водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне своей машины, его с помощью специальной техники пытаются освободить спасатели и медики.

Тем временем, полиция уже начала проверку по факту происшествия, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.