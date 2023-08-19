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В Сочи в ДТП с двумя автобусами пострадали три человека

Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в Сочи, в результате ДТП пострадали три пассажира одного из них, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по городу Сочи.

В Сочи в ДТП с двумя автобусами пострадали три человека
© РИА Новости

"Полицейскими установлено, что водитель автобуса с маршрутом 551, двигавшийся от Хосты в сторону Сочи, допустил столкновение с другим автобусом, стоявшим на обочине. По предварительным данным, пострадали три пассажира 551-го автобуса", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.