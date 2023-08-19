СМИ: в Болгарии княгиня Калина стала виновником ДТП

Дочь бывшего болгарского монарха и бывшего премьер-министра страны (2001-2005 годы) Симеона Сакскобургготского - княгиня Калина - стала виновником ДТП на парковке одного из отелей в окрестностях Софии, пострадавших нет. Об инциденте сообщает Болгарское национальное телевидение и другие СМИ.